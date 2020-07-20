التعليم توجّه بتأجيل استيفاء الأجور من طلبة الكليات الأهلية

2020/07/20 | 19:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بتأجيل استيفاء الأجور الدراسية من طلبة الكليات الأهلية والسماح لهم بأداء الامتحانات النهائية، فيما شددت على ضرورة عدم مطالبة الطلبة المشاركين في الامتحانات التكميلية بدفع أي نوع من الأجور مقابل الاشتراك.

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