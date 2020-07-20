الكاظمي يحذر من محاولات احياء “فتنة وطائفية” في مدينة الطارمية

2020/07/20 | 19:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حذر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي من محاولات احياء “فتنة وطائفية” في مدينة الطارمية شمالي العاصمة بغداد، مشددا “سنتصدى لهذا الأمر”.وقال الكاظمي في بيان له تلقته (المستقلة) صدر عقب اجتماعه بالقيادات الأمنية في الطارمية التي زارها اليوم إن الجهود التي تبذلها قواتنا البطلة لتعقّب الخلايا الإرهابية النائمة كبيرة”، مؤكدا “لن نسمح […]

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