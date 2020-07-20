2020/07/20 | 19:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدل تنفي ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشان رفع العلم العراقي بصورة عكسية فوق مبنى الوزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 19:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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