سلطة الطيران تنشر إجراءات الوقاية لعودة النقل الجوي

2020/07/20 | 19:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد رفع القيود وعودة الطيران (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نشرت سلطة الطيران المدني، ملفًا توضيحيًا حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد إعادة فتح المطارات العراقية في الأيام المقبلة.

قال بيان مطول للسلطة تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الإجراءات الوقائية لعودة النقل الجوي في المطارات العراقية، خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية في العراق" ستكون كالتالي:

1ـ توفير المعقمات في جميع أرجاء المطارات.

2ـ تعفير جميع المطارات العراقية بشكل مستمر بالتنسيق والتعاون مع إدارة الصحة في المطار بما يتناسب مع جدول الرحلات وفقًا للاستمارة رقم واحد المرفقة في الملحق على أن تسلم الاستمارة إلى السلطات الصحية بعد توقيعها من قبل الجهة المسؤولة.

3ـ تعفير جميع الطائرات المستخدمة في مرحلة استئناف الحركة الجوية بعد كل رحلة.

4ـ إلزام جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي.

5ـ إلزام جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفازات اليدوية.

6ـ يترك إلى إدارة المطار تقدير استخدام نظام برمجة الرحلات الـ (slots) من عدمه طبقًا لأعداد الرحلات والمسافرين شرط الاستمرار في تأمين المسافات الآمنة للمسافرين في الصالات عند القدوم والمغادرة.

7ـ زيادة فعالية منظومة التبريد في المطار بما يؤمن التقليل من إعادة تدوير الهواء وزيادة نسبة دخول الهواء الخارجي الداخل لصالات المطار.

أشار إلى أن بعض "الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات العراق والطائرات عند المغادرة" ستكون كالتالي:

1ـ تشجيع المسافرين على شراء وقطع تذاكر الطيران عبر المواقع الالكترونية.

2ـ الالتزام بحضور المسافرين قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 3 ساعات، وتشجيع المسافرين على استخدام خدمات الشحن المسبق للحقائب في مراكز المدن إن توفرت الخدمة لتقليل الاحتكاك وزيادة انسيابية حركة المسافرين.

3ـ تسهيل عملية دخول المسافرين إلى المطار ويقتصر ذلك على المسافرين فقط، وبالنسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة فيسمد بدخول مرافقيهم معهم باستخدام سياراتهم الشخصية أو سيارات التكسي.

4ـ قياس درجة حرارة المسافر قبل دخول المطار ويجب على جميع مفتشي وأفراد الأمن ارتداء الأقنعة الواقية، بالإضافة إلى ذلك، ضرورة توفير معقمات الأيدي المحتوية على الكحول أو بيروكسيد الهيدروجين.

5ـ إلزام المسافرين بلبس الكمامات أو غيرها قبل الدخول إلى المطار وسيمنع من السفر من لا يلتزم بذلك وتعقيم اليدين بعد كل مرحلة من مراحل السفر في صالات المطار.

6ـ إلزام المسافرين المغادرين بعمل فحص الـ (PCR) من المراكز والمختبرات الصحية المحددة رسميًا من وزارة الصحة وحسب متطلبات الدول المسافرين إليها الخاصة بها.

7ـ تعفير أماكن الجلوس والانتظار.

8ـ الالتزام بالصعود التدريجي للطائرة ويتحمل موظفي شركات الطيران تنظيم العملية.

9ـ بقاء المقعدين الصفين الأخيرين شاغرة لاستعمالها في حال ظهور أعراض على المسافر.

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