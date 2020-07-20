2020/07/20 | 19:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقيقة رفع العلم بالمقلوب على وزارة العدل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 19:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة رفع العلم بالمقلوب على وزارة العدل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة رفع العلم بالمقلوب على وزارة العدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).