2020/07/20 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، بحبس مواطن قام بقتل والدته وزوجته وبناته رغبة في الارتباط بامرأة أخرى، في محافظة أسيوط بصعيد مصر.وجاءت البداية بتلقي النيابة العامة إخطارا باندلاع حريق بالعقار المملوك لوالدة المتهم بمركز البداري بمحافظة أسيوط يوم الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، ووفاة المذكورة وزوجة المتهم وثلاث فتيات من بناته ونجاة إحداهن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر..



مواطن يرتكب مجزرة عائلية وكالة تقدم الاخبارية.

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