2020/07/20 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنعت دائرة صحة محافظة ذي قار اليوم الاثنين وفاة أحد منتسبيها المعاون الطبي الفيزيائي محمد عبد الواحد والذي يعمل في مركز الناصرية للقلب على إثر إصابته بفايروس كورونا.وقال بيان لمدير الدائرة حسين الكنزاوي، إن "الفقيد كان له دور كبير في التصدي لمرض فايروس كورونا كونه يعمل في الصد الاول في علاج المصابين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار تنعى أحد منتسبيها نتيجة الجائحة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار تنعى أحد منتسبيها نتيجة الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).