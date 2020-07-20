2020/07/20 | 19:57 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

توفي بنوبة قلبية في ظل ظروف صحية سيئة في السجن بالناصرية جنوبي العراق ، احد ابرز رموز الجيش العراقي البطل ، الفريق الاول الركن سلطان هاشم احمد اخر وزير دفاع للعراق تصدى للاحتلال الامريكي العام ٢٠٠٣.

والذي لم تتسلم عائلة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الذي توــ.في يوم أمس، جثمااانه...

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