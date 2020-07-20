2020/07/20 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين السلطة والورطة – حسين الصدر -1- قديما قال الشاعر : ” يَظنُّ المعافى أَنَّ داءَ الهوى سَهْلُ “ ان حُبَّ التسلط لا يخرج عن كونه داءً متى كان توثباً وتطلعاً لاحراز الجاه، والمكانة المتميزة، والقدرة على التحكم في الامور، هذا فضلاً عن القدرة على اشباع الرغائب المحمومة وكل ذلك على حساب الشعب والوطن .[…]

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