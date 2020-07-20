2020/07/20 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى لا نتلاعب بأرواح الناس – صادق رحم جبر اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عدة قرارات لتخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة وباء كورونا فيروس في بلادنا، ويبدو أن القرارات كانت استجابة لطلب أصحاب (المولات) وليس بدافع وجود تحسن ملموس في الوضع الوبائي.وإذ نقدر الوضع الصعب لأصحاب (المولات) والمحلات المؤجرة فيها، وجميع أصحاب المهن والمصالح […]

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