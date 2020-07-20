تفاصيل الفاجعة .. الابن وجد مشنوقا والفتيات ذبحن بالسكاكين

2020/07/20 | 20:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تكشفت بعض وقائع الجريمة المأساوية التي هزت محافظة الأحساء في المملكة العربية السعودية، حيث وجد أب وأم سعوديان أبناءهما الخمسة قتلى في حادث ملحمي لم تتكشف أسراره الكاملة بعد.وروت صحيفة “عكاظ” السعودية تفاصيل تلقي والدي الضحايا نبأ الفاجعة على لسان خال الأبناء الضحايا، إسماعيل خليفة الصالح.وقال خال الضحايا إن “الأب علي عباس […]

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