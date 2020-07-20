الأسهم الأوروبية تنتعش بدعم من آمال لقاح ضد كورونا

2020/07/20 | 20:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسهم أوروبا مرتفعة، اليوم الاثنين، بدعم من بيانات مشجعة عن لقاحات محتملة لكوفيد 19، وعقب توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إطار اتفاق بشأن صندوق للتعافي تحفيزا لمنطقة اليورو.وأنهى المؤشر “ستوكس 600 الأوروبي” جلسة التداول مرتفعا 0.75 بالمئة بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن “زعماء الاتحاد لديهم الآن أساس لاتفاق بشأن صندوق للتعافي …

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