السعودية تعلن الاربعاء اول ايام ذي الحجة و 31 تموز اول ايام عيد الاضحى

2020/07/20 | 20:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت المملكة العربية السعودية عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة اليوم الاثنين .وسيكون يوم غد الثلاثاء المتمم لشهر ذي القعدة والاربعاء اول ايام شهر ذي الحجة.وسيصادف الخميس 30 من شهر تموز وقفة عرفة والجمعة 31 منه اول ايام عيد الاضحى المبارك.

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