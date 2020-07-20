2020/07/20 | 20:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة النيابية تلمّح إلى فرض الحظر الشامل خلال عيد الأضحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 20:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة النيابية تلمّح إلى فرض الحظر الشامل خلال عيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة النيابية تلمّح إلى فرض الحظر الشامل خلال عيد الأضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).