ما حقيقة تسليم ابنة رئيس حزب كردي إلى تركيا؟

2020/07/20 | 20:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية في منطقة كردستان العراق، قيامها بتسليم ابنة شقيق عضو هيئة الرئاسة المشتركة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" صالح مسلم للمخابرات التركية...

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