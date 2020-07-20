زيارة ظريف لبغداد وتطور العلاقات الايرانية العراقية

2020/07/20 | 20:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى بغداد باهتمام الاوساط الدولية والاقليمية والمحلية سيما وانها تأتي عشية الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزرا...

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