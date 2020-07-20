كوردستان تسجل 7 وفيات و258 اصابة جديدة بكورونا

2020/07/20 | 20:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد اقليم كوردستان انخفاضا في عدد اصابات كورونا مؤخرا

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