2020/07/20 | 20:39 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يشهد اقليم كوردستان انخفاضا في عدد اصابات كورونا مؤخرا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تسجل 7 وفيات و258 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تسجل 7 وفيات و258 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تسجل 7 وفيات و258 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).