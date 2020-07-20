قطر تعلن استعدادها لدعم العراق في جهود مكافحة كورونا وتقدم مستشفيين متنقلين

2020/07/20 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره القطري••••••••••

تلقى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس وزراء دولة قطر، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي التربية والتعليم، فضلا عن تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال بحث جائحة كورونا، وما خلّفته من تداعيات شلّت اقتصاديات العالم بأسره، واستعراض جهود البلدين في مواجهتها، وأهمية التنسيق المشترك بينهما، من أجل التعاون في مكافحة الجائحة.وأبدى الشيخ خالد بن خليفة استعداد دولة قطر لدعم جهود العراق الصحية في مكافحة خطر وباء كورونا، من خلال تقديم مستشفيين متنقلين يُجهّز أحدهما لمحافظة ذي قار، والآخر الى قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وأعرب السيد الكاظمي عن شكره لدولة قطر حكومة وشعباً، مؤكدا حرص حكومته على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء20-تموز-2020

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