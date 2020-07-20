سقوط 5 قذائف هاون على مقر للحشد في ديالى


سقوط 5 قذائف هاون على مقر للحشد في ديالى
2020/07/20 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - ديالى

مصدر امني في ديالى: سقوط 5 قذائف هاون على مقر للحشد الشعبي في منطقة الصفرة في اطراف ناحية العظيم ...

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