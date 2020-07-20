ديالى تبسط سيطرتها على اكثر من 30 الف دونم استولى عليها متنفذون في بعقوبة

2020/07/20 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، بان الجهات الرسمية بسطت سيطرتها على اكثر من 30 الف دونم استولى عليها متنفذون في بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الفريق المشترك بين قائممقامية بعقوبة وبلديتها نجح خلال تموز الجاري من كشف 20 تجاوز للاراضي المملوكة للدولة في مناطق متفرقة من […]

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