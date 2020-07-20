“هيومن رايتس ووتش”: حكومة كردستان منعت الآلاف من العودة إلى منازلهم

2020/07/20 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حكومة إقليم كردستان بمنع نحو 1200 أسرة عربية من العودة إلى منازلهم في 5 قرى بعد أكثر من ست سنوات من استعادة المنطقة من تنظيم داعش الارهابي، لافتة الى ان حكومة الاقليم سمحت للسكان الكرد بالعودة إلى منازلهم في القرى المجاورة، في ناحية ربيعة.وقالت بلقيس والي، باحثة […]

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