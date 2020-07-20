العراق وقطر يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

2020/07/20 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس وزراء دولة قطر، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي التربية والتعليم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تلقى، اليوم …

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