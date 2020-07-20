الأزمة النيابية تتوقع فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الأضحى

2020/07/20 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت خلية الأزمة النيابية فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الأضحى، فيما أشارت إلى أن زيادة أعداد الشفاء من فيروس كورونا يؤكد سيطرة المؤسسات الصحية على الوباء.

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