حقوق الانسان تناشد الحكومة بتأجيل الامتحان لطلبة الإعدادي خوفا من موجة ثالثة

2020/07/20 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ناشدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالنظر في تأجيل الامتحان الوزاري لطلبة السادس الإعدادي الى شهر تشرين الاول المقبل، فيما ارجعت السبب الى تخوفها من موجة ثالثة من فيروس كورونا ووباء كوفيد ١٩.وقالت المفوضية في كتاب مخاطبة لمجلس الوزراء انها تأمل “دراسة الموضوع لما له من اهمية في […]

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