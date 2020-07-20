الازمة النيابية ترجح فرض حظر التجوال الشامل خلال ايام عيد الاضحى

2020/07/20 | 20:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد رجحت خلية الازمة النيابية، الاثنين، فرض حظر التجوال الشامل في البلاد خلال ايام عيد الاضحى المبارك من اجل تلافي زيادة اصابات كورونا.وقال عضو خلية الازمة النائب حسن خلاطي في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “من المتوقع فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الأضحى”.واضاف ان “زيادة أعداد الشفاء من فيروس كورونا يؤكد […]

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