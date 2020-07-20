حزب الدعوة يدعو لتحديد “موعد أولي”  للانتخابات ويحذر من “التسويف والتباطئ”

2020/07/20 | 20:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… دعا حزب الدعوة الاسلامية الى تحديد “موعد أولي” للانتخابات المبكرة على أن لا يتجاوز بداية العام القادم ٢٠٢١، محذرا ويحذر من “التسويف والتباطئ”.وقال الحزب في بيان له وتلقته (المستقلة)..اليوم الاثنين إن الانتخابات المبكرة كانت المطلب الرئيس للمرجعية الرشيدة والكتل السياسية وقطاعات الشعب جنبا الى جنب مع المطالبة باستقالة الحكومة السابقة”، مبيناً أن […]

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