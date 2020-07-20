غضب بعد دعوات

2020/07/20 | 20:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتجاذبات خطيرة أفرزتها دماء آمر لواء 59 في الجيش العراقي العميد الركن علي حميد غيدان الذي راح ضحية هجوم مسلح في الطارمية شمالي بغداد، فضلًا عن وفاة منتسبين اثنين متأثرين بجروحهما، حيث وفرت العملية مبررًا لجعل الطارمية نسخة جديدة من "جرف الصخر" بحسب الدعوات التي تعالت من قبل إعلاميين وجماهير مقربة من الفصائل المسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تصدر في الساعات التالية للهجوم الذي استهدف آمر لواء 59، وسم "حزام بغداد الناسف"، في إشارة إلى الطارمية

ونعت وزارة الدفاع في بيان لها مساء الجمعة، العميد غيدان حميد بالقول: "تزف وزارة الدفاع بكل فخر واعتزاز إلى جنان الخلد أحد قادتها الشجعان، الشهيد البطل (العميد الركن علي حميد) آمر لواء 59 التابع الى فرقة المشاة السادسة والذي استشهد أثناء تأديته لواجباته الأمنية في قضاء الطارمية ببغداد بعد تعرضه لإطلاق نار من العناصر الإرهابية".

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وتوجيه عاجل من الكاظمي

وتفجرت ردود فعل حملت راية "الانتقام" من الطارمية، فيما طرحت دعوات لتحويل الطارمية إلى جرف صخر ثانية، بجعلها منطقة "منزوعة السكان" في دعوات أشعلت الغضب والصدمة في الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر في الساعات التالية للهجوم الذي استهدف غيدان، وسم "#حزام_بغداد_الناسف"، في إشارة إلى المناطق التي تقطنها "غالبية سنية"، وعلى رأسها الطارمية، والتي تحيط بالعاصمة بغداد، فيما اعتبر المغردون المقربون من الفصائل المسلحة في العراق أن هذه المناطق تشكل تهديدًا على أمن العاصمة.

وما هي إلا ساعات حتى تصدر وسم جديد "مضاد" الترند العراقي، حمل عنوان "#الطارمية_أهلنا"، في محاولة لكبح جماح "الدعوات الطائفية" كما عبر عنها المغردون، فيما استذكر عدد كبير من المغردين ساحات الاحتجاج وتظاهرات تشرين، التي اعتبروها "سلاح قتل الطائفية" والقادرة على "إخراس" الدعوات المماثلة.

وعمد عدد كبير من المدونين فضلًا عن سكان الطارمية والصفحات المحلية، لاستعراض "العلاقة الطيبة" التي كانت تجمع عشائر وأهالي الطارمية بالضابط الراحل العميد الركن علي غيدان، في محاولة لإظهار أصحاب دعوات الانتقام بأنهم "يستثمرون" في دماء الضابط الراحل، وأن الدعوات المنطلقة تخالف سيرة الضابط غيدان العسكرية في هذه المنطقة.

وزيادة على الردود الشعبية التي وقفت بالضد من "دعوات الانتقام" وتحميل أهالي الطارمية مسؤولية دماء الضابط غيدان ورفاقه، خرجت ردود فعل رسمية "سخرت" من التحذيرات التي تضمنتها دعوات الانتقام وكون أمن العاصمة بغداد يعتبر مهددًا من قبل مناطق حزام بغداد.

و قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريحات متلفزة تابعها "ألترا عراق"، إن "مواطني مناطق شمال العاصمة متعاونون مع القوات الأمنية ولديهم ثقة بها، وداعش لا يجد تعاطفًا هناك وذهب للمناطق غير المأهولة لأن تحركاته باتت مكشوفة ويبلغ عنها من قبل المواطنين أيضًا".

وشدد على أن "داعش ونتيجة عدم وجود تعاطف معه لجأ للمناطق النائية والمستنقعات والمناطق الزراعية غير المأهولة وينطلق منها لتنفيذ عمليات لإثبات الوجود وآخرها ما حدث في الطارمية"، مؤكدًا أن "المواطنين خارج المدن أيضًا لا يثقون بداعش ويبلغون بسيل من المعلومات التي تصل لدوائر الاستخبارات، وبين الحين والآخر يتم القبض على قيادات بداعش وعناصر فيه، وثمرة هذا التعاون توجت قبل فترة بقتل 5 من قيادات التنظيم في منطقة أبي غريب ممن تولوا المناصب في التنظيم".

وأكد أن "بقايا تنظيم داعش لا تتواجد في المدن لأنها لا تجد أي تعاطف شعبي وتحركاتهم مكشوفة، وهذا الأمر يفسر عدم قدرته على الوصول لمراكز المدن والقيام بعمليات كما كان في السابق".

المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أكد في تصريحات متلفزة تابعها "ألترا عراق"، أن "من نفذوا عملية الطارمية استلغوا جغرافية المنطقة لتنفيذ الهجوم وهم عبارة عن مجاميع صغيرة وفلول لتنظيم داعش ولا يمكنهم تهديد منطقة صغيرة"، معتبرًا أن "الحديث عن تهديدهم لبغداد غير منطقي على الاطلاق".

أثناء التحريض على الطارمية استذكر عدد كبير من المغردين ساحات الاحتجاج وتظاهرات تشرين التي اعتبروها "سلاح قتل الطائفية" في العراق

أضاف أن "القوات الأمنية حصلت على معلومات استخبارية بشأن الهجوم والعمل مستمر للوصول الى الجناة"، مبينًا أن "المجاميع الإرهابية شمال بغداد غير قادرة على تهديد العاصمة وهذا أمر محسوم".

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وفي الأثناء، أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن القوات الأمنية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى وجود محاولات لإحياء الفتنة الطائفية.

قال الكاظمي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الجهود التي تبذلها قواتنا البطلة لتعقّب الخلايا الإرهابية النائمة كبيرة، ولن نسمح بوجود فتنة في الطارمية أو في أي منطقة بالعراق، فأبناء الطارمية أبناؤنا، وقواتنا تعمل جاهدة لحمايتهم"، مضيفًا أن "محاولة النيل من قواتنا البطلة بالشائعات مرفوضة، ولا نقبل بها".

وأشار إلى أن "هناك من يحاول أن يحيي الطائفية مجددًا، لكن سنتصدى لهذا الأمر".

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