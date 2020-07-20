بالوثيقة،، الاعلامي نبيل جاسم رئيساً لشبكة الاعلام ويطيح بسابقه المدعوم من المالكي!

2020/07/20 | 21:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حصل الاعلامي والتدريسي في كلية الاعلام نبيل جاسم على المباركة الحكومية في قبول منصب رئيس شبكة الاعلام العراقي.وكان جاسم قد أعلن، في 6 تموز الجاري، اعتذاره عن تسنم المنصب، وذلك بعد يوم واحد من تصويت مجلس أمناء الشبكة على تكليفه إلا ان جاسم اعلن اليوم في تصريح متلفز عبر برنامجه أقصر […]

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