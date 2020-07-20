بيئة سياحية فريدة من نوعها في العراق..منطقة بمحافظة الانبار تحافظ على ثروتها الطبيعية وحضارتها منذ قديم الزمان  !

2020/07/20 | 21:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد يعدونها المتنفس الوحيد هناك، جمالها الخلاب وطبيعتها التي لايمكن ان توصف فضلا عن كونها منبع لثروة بيئية، كلها نقاط جعلتها تحافظ على رونقها وتاريخها منذ القدم، انها ناحية الحقلانية الواقعة في قضاء حديثة بمحافظة الانبار غرب العراق.حديثة الانبار / ناحية الحقلانيه pic.twitter.com/3t8w80QQUA — الدكتور صلاح الحديثي العنزي (@267qJvvgVG7fhoZ) February 1, […]

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