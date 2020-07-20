تعرف على أهمية الترطيب عند المشي في حرارة الصيف

2020/07/20 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يحتوي جسم الإنسان البالغ على نحو 60% من الماء، وحتى التمارين الخفيفة يمكن أن تستنفد هذه النسبة، ما يجعلك تشعر بالضعف.وإذا اخترت التنزه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فمن لأفضل أن تكون رطبا، ومع ذلك، تشير الأدبيات العلمية حول هذا الموضوع إلى أن ما يقرب من 25% من حالات الأمراض المرتبطة بالحرارة […]

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