2020/07/20 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي تركماني يطالب غوتيريش بسحب ممثلته بالعراق وفدا الدفاع والبيشمركة يبحثان ملء الفراغ الأمني في المناطق المتنازع بشأنها اربيل – فريد حسن بحث وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع في اربيل امس ، مع وزارة البيشمركة ملء الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين […]

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