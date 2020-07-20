2020/07/20 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالات الشفاء من كورونا تتخطى مجدّداً الإصابات مع تراجع الوفيات بغداد – قصي منذر تخطت حالات الشفاء من فايروس كورونا في العراق مجدداً امس الاثنين اعداد الإصابات مع تراجع الوفيات بتسجيل 2308 حالات شفاء مقابل 2163 اصابة.وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان إنه (تم فحص16498 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في […]

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