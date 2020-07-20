2020/07/20 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة كردستان يضع الحجر الأساس لمنطقة التصنيع الغذائي في دهوك دهوك – سامر الياس سعيد في مراسم رسمية، وضع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، الحجر الأساس لمشروع منطقة التصنيع الغذائي في محافظة دهوك، ليكون ثالث مشروع إستراتيجي يشهده الإقليم في أقل من عشرة أيام.وقال رئيس الحكومة في كلمة […]

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