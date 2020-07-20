العاصمة الصينية تخفض مستوى الخطورة من فيروس كورونا

2020/07/20 | 21:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد المتحدث باسم لجنة الصحة ببلدية بكين، قاو شياو جون، اليوم الاثنين، أن المدينة لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لمدة 14 يوما على التوالي.وقال جون في مؤتمر صحفي: “بعد التقييم تم تخفيض مستوى الخطر لبلدة هواشيانغ في منطقة فنغتاي، إلى منطقة منخفضة الخطورة”.وأضاف، أن “جميع المناطق الفرعية والبلدات […]

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