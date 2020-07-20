سلطة الطيران المدني تحدد الإجراءات الوقائية لعودة النقل الجوي في المطارات العراقية

2020/07/20 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت سلطة الطيران المدني العراقي الإجراءات الوقائية والصحية لعودة النقل الجوي في المطارات العراقية.

ونشرت سلطة الطيران المدني دليل والتوجيهات الخاصة بسلامة المسافرين والعاملين في جميع مطارات العراق والطواقم العاملة في شركات الطيران المدني، وبحسب الدليل الإرشادي للمنظمة الدولة للطيران المدني، وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بعد قرارها الأخير بإعادة افتتاح المطارات العراقية ابتداء من الثالث والعشرين من شهر تموز المقبل من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين.

وتضمنت الإجراءات التشجيع على شراء تذاكر السفر عبر المواقع الالكترونية والحضور قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات واستخدام خدمات الشحن المسبق للحقائب، وقياس درجات الحرارة واجراء فحص كورونا في مختبرات وزارة الصحة، قبل دخول المطار وارتداء الكمامات والالتزام بالتعقيم بعد كل مرحلة من مراحل السفر.

اإلجراءات الوقائية لعـودة النقل الجوي في المطارات العراقية ، خالل مرحلة استئناف الرحالت الجوية في العراق

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