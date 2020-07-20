العيساوي: التصريحات التي أطلقت بحق أهالي الطارمية دفعتهم إلى التخوف من العمليات العسكرية

2020/07/20 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح العيساوي، أن أهالي قضاء الطارمية يتخوفون من تحول منطقتهم إلى جرف الصخر الثانية.

وقال العيساوي في تصريح إن التصريحات التي أطلقت بحق أهالي الطارمية والتي وصلت للدعوات إلى قصفهم بقذائف الهاون دفعتهم إلى التخوف كثيراً من أي عملية عسكرية، مضيفا انه ولا يمكن لأية عملية عسكرية أن تنجح دون وجود الثقة والتعاون من قبل الجميع.

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