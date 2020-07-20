لجنة الأمن والدفاع النيابية تؤكد على ضرورة معالجة الثغرات الأمنية في قضاء الطارمية

2020/07/20 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة معالجة الثغرات الأمنية في قضاء الطارمية من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتعزيز القطعات العسكرية الماسكة للأرض.

وقال عضو اللجنة سعد الحلفي عقب اجتماع استثنائي عقدته لجنة الامن والدفاع النيابية بمقر مجلس النواب إن الأوضاع الراهنة تستوجب إدامة زخم العمليات العسكرية وعدم التهاون في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي، مبينا أن استشهاد آمر اللواء التاسع والخمسين علي غيدان يتطلب تشديد عملية ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة.

وأشار الحلفي إلى قرب استضافة المسؤولين على الملف الأمني للوقوف على أسباب تكرار الحوادث الارهابية، مشدداً على أهمية وضع الحلول الناجعة للحفاظ على أرواح المواطنين وابناء المؤسسة العسكرية على حد سواء.

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