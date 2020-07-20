خبير اقتصادي يكشف عن رقم صادم لكمية الأموال المهربة للخارج ويقترح ’’صفقة’’ لاستعادتها سريعاً

2020/07/20 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الإثنين، عن حجم الأموال المهربة للخارج وا...





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