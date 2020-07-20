الكاظمي : متفائل بمستقبلها علاقات العراق والسعودية قوية

2020/07/20 | 21:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعيد إعلان السعودية والعراق الاتفاق على تأجيل زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة، أكد الأخير أنه متفائل بمستقبل العلاقات بين البلدين.كما أكد على أهمية تلك العلاقات، قائلاً في تغريدة على تويتر: علاقات العراق والسعودية راسخة وترتكز على الإيمان بالمصالح الاستراتيجية المشتركة، ومتفائل بمستقبلها.وأضاف: “أتطلع إلى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى […]

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