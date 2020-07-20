وزير العمل يطالب بتعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2020/07/20 | 21:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاثنين، بتعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لرفع مستوى الطبقة العاملة في العراق، فيما وجه دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بتقديم مقترحات التعديل على القانون خلال 15 يوما.

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