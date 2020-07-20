خلال اجتماع في الرياض…العراق يحسم مكان تشييد المدينة الرياضية المهداة من السعودية

2020/07/20 | 21:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد افرزت الاجتماعات المكثفة بين الوفد الوزاري برئاسة وزير المالية علي علاوي في المملكة العربية السعودية، مع المسؤولين هناك، عن حسم جدي لمكان تشييد المدينة الرياضية المهداة للعراق.وكان المجلس التنسيقي بين العراق والسعودية قد طالب الحكومة العراقية في اجتماعه العاشر خلال الأيام الماضية بضرورة الإسراع في تحديد الأرض المخصصة لبناء المدينة […]

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