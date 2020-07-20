2020/07/20 | 21:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على نشر قوات مسلحة مصرية في مهام قتالية بالخارج.وقال مجلس النواب المصري في بيان رسمي، إنه "وافق على نشر قوات للدفاع عن الأمن القومي على جبهات عربية استراتيجية، كما فوض الجيش باتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن القومي".وأضاف، أن "هذه القوات ستتصدى للميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية".وكان مجلس النواب المصري، قد بدأ في وقت سابق جلسة مغلقة لمناقشة تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل عسكريا في ليبيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان المصري يوافق على نشر قوات في مهام قتالية بالخارج) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان المصري يوافق على نشر قوات في مهام قتالية بالخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).