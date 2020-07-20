2020/07/20 | 21:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.. حل الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. حل الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. حل الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).