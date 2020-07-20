في مخالفة صريحة لاوامر الكاظمي، اصدار امر بتعيين ابن شقيق كبير علماء المجمع الفقهي عميدا لكلية الامام الاعظم

2020/07/20 | 21:28 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز/ في مخالفة صريحة لقرار مكتب رئيس مجلس الوزراء، اصدر رئيس ديوان القف السني الدكتور سعد حميد كمبش، امرا با...

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