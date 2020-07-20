محتج يشعل النار في نفسه أمام البرلمان السويسري

2020/07/20 | 21:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أضرم شخص النار في نفسه أمام مبنى البرلمان السويسري في برن، الاثنين، بعد مظاهرة مناهضة لسياسة اللجوء في البلاد.وأكدت الشرطة وقوع حادث في بوندسبلاتز حيث أصيب رجل بحروق ونقل إلى المستشفى وقال متحدث باسم الشرطة “يبدو أن هذا الرجل تسبب في الإصابة بنفسه لكن هذا شيء سننظر فيه”.وأضاف أن إصابات الرجل […]

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