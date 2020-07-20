الحشد يعلن قتل المجموعة المسؤولة عن اغتيال قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية

2020/07/20 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن قتل المجموعة المسؤولة عن اغتيال قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية في سامراء.

وقال الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخباراتية تمكن اللواء ٣١٣ بالحشد الشعبي من خلال عملية درع العسكريين شمال شرق المدينة المقدسة، من الوصول الى المجموعة الارهابية المسؤولة عن قتل قائد الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي".

وأشار البيان الى "قتل جميع افراد المجموعة وجثثهم موجودة في دوائر الطب العدلي للتعرف على هوياتهم"، مؤكداً أن "العملية تكللت بالنجاح وحققت اهدافها بابعاد الخطر عن محيط سامراء المقدسة ومرقد الامامين العسكريين عليهما السلام".





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