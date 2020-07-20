رهف القنون تتلقى رسالة من فتاة سعودية هربت مع شقيقها المثلي

2020/07/20 | 22:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نشرت الشابة السعودية اللاجئة في كندا رهف القنون رسالة فتاة هربت وشقيقها المثلي جنسيا من عائلتهما بسبب العنف والإساءة، موضحة أنها حاليا تطلب اللجوء لأي دولة.وجاء في الرسالة التي نشرتها رهف على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ثم محتها لاحقا، أن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما أرسلت لها على الخاص رسالة، […]

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