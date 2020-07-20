“جنة الزهراء” الإيرانية: الاحتفال بعيد ميلاد مقبرة!،، ضجة في طهران وتعليقات ساخرة

2020/07/20 | 22:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أثار احتفال نظمته بلدية العاصمة الإيرانية، يوم الجمعة الماضي، بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشاء “جنة الزهراء”، وهي مقبرة طهران الرئيسة، ضجة كبيرة، عكستها انتقادات وردود فعل غاضبة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في إيران.درحالی که کشته های کرونا در تهران هر روز با بی تدبیری #شهردار_تهران واصرار بر ادامه #طرح_ترافیک بیشتر […]

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