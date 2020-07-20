"درع العسكريين" يطيح بقاتلي لواء في الشرطة الاتحادية

2020/07/20 | 22:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الاثنين، عن الاطاحة بقاتلي قائد الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي شمال سامراء.

وقال الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءا على معلومات استخباراتية تمكن اللواء ٣١٣ بالحشد الشعبي خلال عملية “درع العسكريين” شمال شرق المدينة المقدسة، من الوصول الى المجموعة الارهابية المسؤولة عن قتل قائد الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي".

وأضاف أنه "تم قتل جميع افراد المجموعة وان جثثهم موجودة في دوائر الطب العدلي للتعرف على هوياتهم حيث تكللت العملية بالنجاح وحققت اهدافها بابعاد الخطر عن محيط سامراء المقدسة ومرقد الامامين العسكريين عليهما السلام".

يشار إلى أن قائد الفرقة الرابعة في الشرطة اللواء علي اللامي قتل في 22 / 10 / 2019 برفقة ضابط برتبة عميد و10 من افراد حمايته، وذلك خلال كمين لتنظيم داعش في منطقة البزول بمحيط سامراء.

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