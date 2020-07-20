نتائج واعدة للقاح أكسفورد بالتعاون مع إسترازينيكا

2020/07/20 | 22:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أظهر لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد والذي تطوره جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا البريطانية استجابة مناعية قوية في التجارب البشرية المبكرة، وفقاً للبيانات التي تم نشرها، الاثنين، في مجلة لانسيت الطبية.وقال البروفيسور أدريان هيل، مدير معهد جينر بجامعة أكسفورد، لشبكة “سي إن بي سي”، إن الاستجابة المناعية القوية تعني أن اللقاح من المرجح أن يوفر الحماية ضد الفيروس، على الرغم من عدم ضمان أي شيء.وقال هيل، إن العلماء يأملون في بدء تجارب بشرية في الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع القليلة المقبلة.واللقاح المحتمل من قبل أكسفورد هو واحد من 100 على الأقل يتم تطويره في جميع أنحاء العالم لكوفيد-19، والذي أصاب أكثر من 14.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 23 من اللقاحات على الأقل يخضعون بالفعل لتجارب بشرية.

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